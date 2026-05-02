María Corina Machado convoca a venezolanos en el mundo a una movilización global este 3 de mayo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha lanzado una convocatoria abierta a todos sus connacionales alrededor del mundo para unirse en una jornada de movilización masiva este próximo domingo 3 de mayo.

Machado señaló que el evento, que se llevará a cabo de manera simultánea en más de 120 ciudades, tiene como objetivo principal alzar la voz por la libertad de los presos políticos y exigir justicia y democracia en el país sudamericano.

Durante su mensaje enfatizó la crítica situación que atraviesan cientos de familias venezolanas debido a las detenciones por motivos ideológicos.

"Todavía son más de 500 presos políticos, civiles y militares, que están tras las rejas a esta hora. Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza", expresó la dirigente.

Más información

La cita está pautada para las 12:00 del mediodía (hora de Caracas). Los venezolanos en el exterior podrán consultar los puntos específicos de reunión a través de las redes sociales oficiales del Comando con Venezuela.

María Corina Machado expresó que la movilización contará con la participación de expresos políticos, recientemente liberados, y sus familiares, quienes compartirán testimonios y experiencias personales. Para la líder opositora esta jornada no solo representa una protesta, sino un símbolo de la determinación de un pueblo por recuperar su libertad.

"Hoy más que nunca estamos decididos a que exista libertad, justicia, memoria, respeto, democracia y, por supuesto, el reencuentro de nuestras familias en nuestro país", concluyó.

Caracas / Redacción web