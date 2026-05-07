María Corina Machado calificó la muerte de Víctor Quero como un crimen de lesa humanidad

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se pronunció este jueves sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, quien había sido detenido el pasado 3 de enero de 2025 y este jueves, 7 de mayo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que falleció hace casi diez meses.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Machado señaló que tras su arresto, el joven fue "víctima de desaparición, tortura y posteriormente ejecutado".

El caso cobra un matiz dramático por la labor de su madre, la señora Carmen Navas, quien según la dirigente pasó 16 meses recorriendo distintas cárceles en una "búsqueda desesperada" que solo recibió por respuesta "la burla y el silencio".

El desenlace de la búsqueda se produjo hoy, cuando se le informó a la señora, de 80 años, que "su hijo yace en una tumba desde hace 9 meses".

Machado fue enfática al calificar este suceso no solo como una tragedia, sino como "un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta".

La opositora concluyó su mensaje rindiendo tributo a la valentía de la madre de la víctima y asegurando que estos hechos forman parte de un "horror sistemático" contra el país. "No nos detendremos hasta que haya justicia y Libertad en Venezuela", sentenció.

Caracas / Redacción web