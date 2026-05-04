Margariteños alzan su voz en La Asunción por la libertad de los presos políticos

Ciudadanos y dirigentes de diversas organizaciones políticas de oposición se concentraron en la plaza Luisa Cáceres de Arismendi, municipio Arismendi de Nueva Esparta, para exigir la liberación de todos los presos políticos en el territorio nacional.

El encuentro buscó sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan los detenidos y sus núcleos familiares en la actualidad.

La actividad contó con la participación de José Ramón Díaz, quien fue alcalde del municipio Marcano y permaneció recluido en el centro penitenciario de Tocorón.

Lucha firme

Díaz expresó que se mantiene firme en la lucha por el respeto a los derechos ciudadanos y recordó que la libertad plena de quienes piensan distinto es una condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia en el país.

Andrés Ruiz también intervino en el acto para relatar su experiencia tras haber compartido un año de prisión con otros 57 neoespartanos en la misma cárcel de Aragua.

Ruiz manifestó que el acompañamiento de la sociedad civil es fundamental para mantener la esperanza de quienes aún no han sido excarcelados y sufren las consecuencias de una justicia politizada.

Los representantes de los partidos políticos presentes reafirmaron su compromiso con la ruta electoral y la defensa de las instituciones como único camino para lograr la pacificación.

La jornada concluyó con un mensaje de solidaridad hacia los familiares de las víctimas y la promesa de continuar con este tipo de asambleas pacíficas en diferentes sectores del estado Nueva Esparta.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero