Trabajador de Pdvsa murió tras explosión en planta Lamargas

El operador de generación de Pdvsa Jorge Alberto Rivera Díaz falleció este martes en la Unidad de Quemados del Hospital Coromoto, en el estado Zulia, luego de permanecer varios días hospitalizado por las graves lesiones sufridas en la explosión registrada el pasado 15 de mayo en la planta compresora de gas Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo.

Rivera Díaz integraba el grupo de seis trabajadores petroleros heridos durante el incendio y explosión ocurridos mientras realizaban labores operativas relacionadas con la recuperación de fluidos en la instalación, operada conjuntamente por Pdvsa y la empresa china Chinaconcord, reseñó Efecto Cocuyo.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el trabajador presentaba quemaduras en más del 60 % de su cuerpo, aunque otras versiones señalan que las lesiones alcanzaban cerca del 90 % de la superficie corporal. Pese a los esfuerzos médicos realizados desde el día del accidente, falleció en horas de la madrugada de este martes.

El obrero residía en la Costa Oriental del Lago y su estado de salud había generado preocupación entre compañeros y familiares, quienes impulsaron jornadas de donación de sangre y plasma para apoyar la atención de los heridos más delicados tras el siniestro.

Hasta ahora, Pdvsa no ha emitido un nuevo pronunciamiento oficial sobre la muerte de Rivera Díaz ni ha ofrecido información adicional acerca de las causas que originaron la explosión en la planta gasífera.

Zulia / Redacción web