Manuel Páez dirigió "Vale la pena", videoclip del álbum "Tembla" ganador del Latin Grammy 2024

El productor y director creativo venezolano Manuel Páez, (Manu) consolida su posición como uno de los referentes audiovisuales más sólidos de la música latina al haber dirigido y producido creativamente el videoclip “Vale la pena”, tema incluido en el álbum Tembla de Hamilton de Holanda & C4 Trío, distinguido con el Latin Grammy 2024, en la categoría Mejor Álbum Instrumental.

Filmado en Haulover Beach (Miami) bajo un calor intenso, el video transmite la frescura y espontaneidad que caracterizan la química entre los artistas. “Compramos helados, alquilamos bicicletas y dejamos que la música fluyera con la gente que se acercaba. Todo fue muy natural”, comenta Páez, responsable del concepto creativo, la producción ejecutiva y la dirección del rodaje.

Un 2025 cargado de éxitos y reconocimientos internacionales

Este Latin Grammy se suma a un año excepcional para Manuel Páez, en el que ha firmado proyectos de primer nivel como el documental sobre la leyenda del béisbol venezolano Luis Sojo, la producción ejecutiva y dirección del documental oficial de la Vinotinto de béisbol para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, productor ejecutivo y los videoclips “¿No supiste cuidarnos?” de ELA Taubert ft. Jay Wheeler y “Sube y baja” de Akapellah ft. Neutro Shorty, demostrando una vez más su maestría para crear narrativas visuales que trascienden fronteras y conectan emocionalmente con audiencias globales.

El álbum Tembla —ganador al LatinGrammy en 2024 por su excelencia técnica y artística— reúne versiones instrumentales de clásicos como “Corazón partío” (Alejandro Sanz), “La fiesta” (ChickCorea) y “Tierra del olvido” (Carlos Vives), destacando el diálogo único entre el cuatro venezolano y el bandolim brasileño. El videoclip de “Vale la pena”, publicado en el canal oficial de C4 Trío, supera ya las 170.000 visualizaciones y sigue recibiendo elogios por su calidez y calidad estética.

“Trabajar nuevamente con C4 Trío y con una figura de la talla de Hamilton de Holanda es un privilegio. Este es nuestro tercer proyecto juntos, después de colaboraciones con Nelson Arrieta, Ronald Borjas y un en vivo de C4 Trío para Simple TV. Que el disco haya ganado un Latin Grammy y que yo haya aportado la visión audiovisual a uno de sus sencillos me llena de orgullo y reafirma que estamos haciendo las cosas bien”, expresó Páez.

Cerrando el año en la cima creativa

Para lo que resta de 2025, Páez ya se encuentra inmerso en el nuevo videoclip de Los Amigos Invisibles, la grabación del video “Raíces en vuelo) de Eduard Ramírez (C4 Trío) y los mencionados documentales sobre Luis Sojo (parte de un seriado documental de peloteros latinos) y la selección venezolana de béisbol.

Con una trayectoria que incluye colaboraciones con Shakira, Grupo Frontera, CNCO, Jambene, Silvestre Dangond, Lunay, Alvaro Díaz y Akapellah, entre muchos otros, Manuel Páez se ha convertido en sinónimo de excelencia creativa latina, fusionando música, imagen y narrativa con un sello auténtico y universal.

Caracas / Redacción web