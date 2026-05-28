“Manifiesto de Panamá” plantea negociación entre MCM y el gobierno interino de Delcy Rodríguez con el acompañamiento de EEUU

Representantes de Plataforma Unitaria Democrática presentaron el denominado “Manifiesto de Panamá”, un documento que propone una negociación política entre María Corina Machado y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, con el objetivo de avanzar hacia una transición democrática en Venezuela.

El texto, difundido tras una reunión de fuerzas democráticas en Panamá, sostiene que la elección presidencial del 28 de julio de 2024 representó “un punto de inflexión irreversible” y afirma que existe un mandato ciudadano que debe traducirse en acciones concretas para la recuperación institucional del país.

Dentro de las propuestas, el manifiesto plantea abrir un proceso de negociación “serio, firme y responsable”, con acompañamiento del Gobierno de Estados Unidos, para lograr condiciones que permitan la realización de elecciones presidenciales libres y transparentes, con observación internacional y garantías constitucionales.

El documento también menciona como medidas prioritarias la liberación de presos políticos, el retorno seguro de exiliados, el desmontaje del aparato represivo y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral conformado por personalidades independientes y respetadas.

Además, las organizaciones convocantes impulsan la creación de un Gran Acuerdo Nacional que integre a partidos políticos, gremios, sindicatos, universidades, iglesias y sectores productivos, con el fin de construir una base social y política para la gobernabilidad democrática y la recuperación económica.

Los firmantes aseguraron que la crisis humanitaria y política que enfrenta Venezuela exige una respuesta coordinada y urgente, al tiempo que insistieron en que la unidad nacional será clave para concretar una eventual transición democrática.

Ciudad de Panamá / Redacción web