Maneiro retoma su normalidad tras garantizarse servicios básicos y comerciales

El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, informó este domingo 4 de enero que la actividad comercial y de servicios en la jurisdicción se desarrolla con normalidad, evidenciando una recuperación en la dinámica municipal. Recordemos que la actividad comercial en la isla de Margarita se paralizó medianamente luego de los hechos sucedidos en Caracas y otras ciudades la madrugada del 3 de enero.

Rodríguez destacó que los supermercados y farmacias están operando sin contratiempos, asegurando el acceso a productos de primera necesidad para la población. Asimismo, confirmó que las estaciones de servicio (E/S) ubicadas en el municipio cuentan con inventario de gasolina y prestan servicio con total regularidad.

En cuanto a los servicios públicos, el alcalde fue enfático al señalar que las rutas de recolección de desechos sólidos están activas, lo que garantiza la disposición de la basura y contribuye al saneamiento ambiental.

Retrasos

No obstante, Rodríguez acotó que persiste un retraso en el ciclo de agua potable específicamente en la parroquia Pampatar. Sobre este punto, indicó que ya se encuentran en conversaciones con la directiva regional de la empresa hidrológica Hidrocaribe para resolver la situación a la brevedad.

"Tenemos retraso en el ciclo de agua en la parroquia Pampatar y ya estamos en conversaciones con la directiva regional de Hidrocaribe sobre este tema", afirmó la autoridad municipal.

El balance ofrecido por el burgomaestre sugiere un retorno progresivo a la normalidad en la mayor parte de los servicios esenciales del municipio Maneiro, mientras se atienden fallas puntuales.

Nueva Esparta/ Mario Guillén Montero