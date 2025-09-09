Mandarina, Miel y Vainilla pondrá a la disposición una línea de postres saludables

Para los amantes de la alimentación sana y de las nuevas tendencias en materia fit, Mandarina, Miel y Vainilla bar, que no ofrece bebidas alcohólicas, pero sí opciones de infusiones y batidos con ingredientes como el jengibre y la cúrcuma, pondrá desde la semana próxima a la disposición una línea de postres sin gluten, sin azúcar y con el cacao como carta de presentación.

Andreína Quijada, encargada del establecimiento ubicado en la plaza Santa Rosa de Carúpano, en el estado Sucre, señaló que decidieron hacer degustaciones para sondear la opinión de los usuarios del bar y después de múltiples pruebas, pondrán en el menú ponques elaborados con harina sin gluten de una marca local, así como pan de banana y galletas de avena.

Todas las opciones vendrán acompañadas de una ganache de chocolate Yeih, en todas sus presentaciones. “Los postres están en una línea saludable, porque trabajamos con avena, harina sin gluten, un menú alto en proteínas, bajo en carbohidratos y cero azúcar o muy bajo en azúcar”.

Invitó a quienes quieran degustar los postres para que se acerquen durante esta semana a probar las opciones de Mandarina, Miel y Vainilla, en degustaciones desde las 12 m hasta las 4 pm.

Sucre / Corresponsalía Carúpano