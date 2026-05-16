El Manchester City se coronó en la Copa FA de fútbol ionglés derrotar el sábado 1-0 a Chelsea en la gran final celebrada en el estadio de Wembley, un logro que la prensa internacional califica como una nueva demostración de hegemonía en el país británico.

El equipo dirigido por Josep "Pep" Guardiola sumó así un nuevo trofeo de la competición de clubes más antigua del mundo a sus vitrinas, gracias al gol convertido por Antoine Semenyo a los 71 minutos.

Según reportes de la cadena británica BBC, el conjunto de Mánchester impuso su característico estilo de posesión y alta presión desde los primeros minutos del encuentro, anulando por completo la estrategia de su rival. La efectividad de sus líneas ofensivas y la solidez defensiva demostrada a lo largo del torneo volvieron a ser las claves de su éxito.

Elogios

Por su parte, el diario deportivo francés L'Équipe destacó la capacidad táctica de Guardiola para mantener la competitividad extrema de una plantilla que sigue rompiendo marcas históricas en Inglaterra.

Medios especializados coinciden en que la obtención de este título reafirma el estatus del Manchester City como el dominador absoluto de la escena futbolística local en los últimos años.

Las agencias internacionales de noticias informaron que miles de aficionados celestes celebraron el campeonato en la capital británica, en una jornada donde la disciplina colectiva y las individualidades del equipo de Mánchester volvieron a marcar la diferencia en los momentos de mayor exigencia.

Con este triunfo en la FA Cup, el cuadro ciudadano cierra una campaña sobresaliente, enviando un claro mensaje de fortaleza de cara a los próximos compromisos internacionales y consolidando una era dorada bajo la dirección de su cuerpo técnico técnico actual.

Londres / Redacción Web