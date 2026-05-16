Bad Bunny y Zara lanzan una colaboración exclusiva en Puerto Rico

El artista puertorriqueño Bad Bunny y la marca española Zara lanzaron este sábado una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección 'Benito Antonio', en el centro comercial de Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico.

El exponente urbano desató la euforia entre las personas presentes en el centro comercial y causó un gran revuelo en las redes sociales al ser captado saliendo de la tienda de Zara con las manos llenas de la mercancía de su línea de ropa.

El logotipo de esta inédita colección ya había sido revelado anteriormente, ya que estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala. De momento, solo se puede acceder a la colección en el local del centro comercial en San Juan y en la página web de Zara.

Opción al vestir

El puertorriqueño apostó este año por la marca española en varias ocasiones, el conjunto blanco con el que la estrella puertorriqueña Bad Bunny actuó en el descanso del Super Bowl y el vestuario que llevó en la alfombra roja del Met Gala fueron diseñados por Zara.

Entonces, Bad Bunny agradeció por el atuendo que lució en su actuación de la Super Bowl con un ejemplar de la prenda y un mensaje a cada empleado de Zara, un gesto que fue aplaudido por sus fanáticos.

Según el último informe Kantar, Zara es la marca de moda más valiosa del mundo, superó los 44.000 millones de dólares con un crecimiento del 18 % anual en su valor, dejando a la marca de ropa deportiva Nike en segundo lugar con más de 41.000 millones.

Empresa importante

El grupo Inditex, dentro del que está Zara, se mantiene además como la empresa de mayor peso de la bolsa española, con una capitalización de 153.000 millones de euros.

El ganador al Grammy de 'Álbum del Año' por su último álbum 'Debí tirar más fotos' reanudará su gira homónima del disco, el próximo 22 de mayo en Barcelona, España, tras hacer un descanso después de su tour por América.

Bad Bunny se presentará este verano por Europa con todas las entradas vendidas en España donde actuará también en Madrid, en Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

San Juan / EFE