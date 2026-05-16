Decomisan cargamentos de droga en los estados Zulia y Apure

Las autoridades venezolanas han intensificado sus operaciones contra el tráfico de sustancias estupefacientes en las regiones fronterizas con Colombia. En las últimas horas, efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado lograron la incautación de importantes cargamentos de droga en los estados Zulia y Apure, desmantelando sofisticados métodos de camuflaje y distribución.

En el estado Zulia, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a un ciudadano que transportaba 315 kilos de marihuana. Según informó el Ministerio de Interior y Justicia a través de sus canales oficiales, el detenido utilizaba una fachada de distribución de servicios públicos para evadir los controles policiales.

"El modus operandi consistía en perforar o modificar la estructura de los cilindros de gas doméstico para usarlos como dobles fondos. De esta manera, ocultaban los cargamentos de droga en el interior de las bombonas de gas para transportarlos en un camión sin levantar sospechas", detalló la cartera ministerial.

La captura se efectuó en un sector céntrico de Maracaibo, capital de la entidad zuliana, gracias a las "alertas" y labores de inteligencia de la PNB. Durante el procedimiento se decomisaron:

30 bombonas de gas modificadas.

Un camión de carga.

Un teléfono celular empleado para las coordinaciones logísticas.

Incautación en Apure

Por otra parte, en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) reportó la captura de otro sujeto implicado en el tráfico de 3,5 toneladas de sustancias ilícitas.

En este despliegue mixto —donde también participaron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)— se logró el desmantelamiento de una infraestructura clandestina y la retención de equipos de alta logística.

En el operativo en Apure se incautaron los siguientes materiales:

2,4 toneladas de cocaína.

1,1 toneladas de marihuana.

Una aeronave.

1.200 litros de gasolina para avión.

Balance y geopolítica antidroga

Estos operativos dan continuidad a la política de mano dura contra el narcotráfico en el territorio nacional. Según datos de la Superintendencia Nacional Antidrogas, durante el año 2025 las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales el 65% correspondía a cocaína cuyo destino final eran los mercados europeos.

Este incremento en la efectividad de las operaciones coincide con las recientes alianzas estratégicas de la región. El pasado mes de febrero, el gobierno venezolano y Estados Unidos acordaron reestablecer mecanismos conjuntos para combatir el narcotráfico, tras un encuentro bilateral en Caracas entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.

Caracas / Redacción Web