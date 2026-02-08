Magisterio confirmó liberación del carupanero Robert Franco (+Fotos)

En horas del mediodía de este domingo 8 de febrero se confirmó la liberación del dirigente magisterial de Carúpano, Robert Franco, preso desde hace cuatro años y condenado a 30 años, por su supuesta participación en una conspiración.

Visiblemente emocionado, el presidente del Colegio de Profesores (CPV) Carúpano-Paria, Mario Bellorín, confirmó la excarcelación del también docente, quien estaría con unos familiares en la ciudad de Valencia.

Bellorín señaló que deberán reprogramar el acto que estaba pautado para el jueves, en el cual pensaban contar con un audio del dirigente, porque no saben si estará presente.

Sin certezas

Tampoco se conocen las condiciones de su liberación, tomando en cuenta que su causa fue decidida el año pasado y estaba condenado.

Bellorín dijo que hay mucha alegría y están a la espera de hablar con Franco, quien salió de Tocuyito cerca del mediodía y fue esperado por familiares que viven en la zona.

Está prevista la realización de un recibimiento al dirigente, tan pronto puedan confirmar cuándo estará de vuelta en el municipio Bermúdez.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano