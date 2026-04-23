Mage y Yesy apuestan por la salsa romántica con el lanzamiento de “Tú y Yo”

El dúo latino Mage y Yesy lanzó el sencillo “Tú y Yo”, una salsa romántica con la que buscan consolidar una nueva etapa en su carrera artística. El tema, disponible desde el 27 de marzo de 2026, refleja una evolución en su propuesta musical tras sus trayectorias individuales.

El proyecto surge de la afinidad entre ambas artistas, quienes construyen una propuesta basada en experiencias reales y en la conexión emocional con el público. La producción fusiona elementos del pop, lo urbano y los sonidos tropicales, con énfasis en una narrativa centrada en el amor, la vulnerabilidad y la fuerza femenina.

La canción aborda la historia de un amor inesperado que transforma la vida y motiva a superar los miedos. “Es una canción que nace desde ese amor que llega sin buscarse y te transforma por completo”, afirmó Yesy. Por su parte, Mage señaló que “este tema representa una evolución para nosotras, tanto musical como emocional”.

El sencillo contó con la participación del ganador del Latin Grammy Rodolfo Castillo en la composición, así como del productor Yoel Vivas, reconocido en los Latin Billboard. La colaboración apunta a reforzar la calidad musical y el enfoque interpretativo del tema.

Con “Tú y Yo”, Mage y Yesy buscan posicionarse dentro de la música latina contemporánea con un sonido propio. El lanzamiento está acompañado de su video oficial en plataformas digitales, como parte de una estrategia para proyectar el dúo en el mercado musical.

Caracas / Redacción web