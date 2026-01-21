Magallanes superó a Margarita, gracias a Wilfredo Tovar

Dicen que el barco nunca se hunde y que solo toma impulso para salir de las profundidades, y eso es lo que significan los Navegantes del Magallanes quienes derrotaron, de forma inédita, a los Bravos de Margarita con resultado concluido de 7 carreras por 5 en el Estadio Nueva Esparta, para así sumar otra victoria importante que los colocó a jugar en .500 por primera ocasión en el Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa de La Galera, el noveno capítulo fue el instante decisivo en el choque, pues los filibusteros con otro rally de tres carreras vinieron de atrás y se fueron arriba producto de un doble de Luis Sardiñas que empató el juego, y enseguida Wilfredo Tovar se convirtió en el héroe tras sonar un doble hacia la raya del jardín derecho que trajo dos para darle el triunfo a la Nave y a su vez, dejar sin oportunidad de llegar a la final a los insulares.

“Durante todo el juego tuve la oportunidad de remolcar carreras, bateé para doble play pero me enfoque en el último turno buscando un pitcheo en velocidad, me lanzó la recta, me preparé y gracias a Dios salieron las cosas”, destacó Tovar a Iván Medina para la transmisión de IVC. “Hay una buena química, creo que es la mejor que he vivido esta temporada, los muchachos están enfocados en dar lo mejor de sí, nunca se dan por vencidos y eso es algo que nos ha ayudado desde que comenzamos a ganar, y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros”.

Salida del Buque

Magallanes salió con Esmil Rogers en lo que fue su tercera apertura de la postemporada; el de Santo Domingo dejó línea de 2.0 capítulos, recibió dos carreras limpias, permitió cuatro inatrapables y regaló un boleto. Por otro lado, Osmer Morales dejó un registro de 4.0 episodios, dos rayas limpias, seis imparables, envió a cuatro a la inicial y recetó a tres turcos.

En el movimiento del box score, ambos conjuntos anotaron en la primera entrada, la Nave hizo una con un sencillo de Carlos Sepúlveda y los insulares dos con un par de sencillos de Alexi Amarista y César Idrogo. Después, Eliézer Alfonzo Jr igualó las acciones con un jonrón en la tercera pero la novena insular fabricó una en la tercera y otra en la cuarta para irse arriba.

Luego, en el octavo los turcos lograron empatar la papeleta nuevamente producto de un cuadrangular de Renato Núñez con el que impulsó a Ángel Reyes, sin embargo, Carlos Pérez le concedió la ventaja a lo margariteños y se fueron a la novena donde el conjunto valenciano sacó el arsenal para remontar el compromiso.

“Intenté llegar lo más tranquilo posible, sabía que estábamos dos carreras abajo, me coloqué en buen conteo contra Carlos Navas, estuve agresivo, imagine que me iba a lanzar en la zona, pude sacar la bola y logramos empatar el juego en ese momento crucial”, destacó Renato Núñez tras su jonrón que, además de empatar el juego en ese momento, le dio un envión motivador al equipo. “Tenemos un gran grupo, estamos luchando y esperamos seguir así debido a que mañana tenemos otro gran partido”.

Lanzadores

En los totales, Raffi Vizcaíno obtuvo su primer lauro de la postemporada mientras que Claudio Custodio (0-1) perdió el choque y Félix Cepeda (1) obtuvo el salvamento.

Magallanes jugará mañana de nuevo en la “Perla del Caribe” donde buscará la victoria para poner récord positivo por primera vez en este “Todos contra Todos”.

Porlamar / Redacción Web