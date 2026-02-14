Magallanes se coronó campeón de la Serie de las Américas 2026

La novena venezolana escribió una página memorable en el béisbol regional al coronarse campeona de la Serie de las Américas tras imponerse 10-9 a Caimanes de Barranquilla en un duelo cargado de dramatismo disputado en el Estadio Monumental de Caracas. El título marcó el estreno triunfal de Venezuela en este certamen internacional, celebrado en el país entre el 5 y el 13 de febrero.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los criollos, que encajaron cinco carreras en el primer inning ante el abridor Emilio Vargas. La ofensiva colombiana mantuvo la presión en los capítulos siguientes, apoyada en batazos oportunos de su parte media del lineup, lo que llevó la pizarra a una amplia ventaja parcial antes de la reacción venezolana.

La respuesta de los eléctricos fue gradual. Un jonrón solitario de Rougned Odor y anotaciones producidas por Wilfredo Tovar y Hernán Pérez mantuvieron a flote a los locales hasta que llegó el octavo episodio, donde el conjunto venezolano desató una ofensiva decisiva. Dobles de Luis Sardiñas y Pérez, junto a un imparable clave de Renato Núñez y un wild pitch rival, voltearon el marcador en un inning de siete anotaciones.

Cierre del juego

Con la ventaja mínima en el noveno, el relevo venezolano aseguró el resultado al retirar los tres últimos outs y sellar la remontada que definió la final. La reacción confirmó la capacidad del campeón de la LVBP para sobreponerse a desventajas amplias, una constante a lo largo de la temporada 2025-2026.

De esta forma, Navegantes del Magallanes se proclamó monarca continental y añadió un nuevo trofeo internacional a su historial, mientras que Colombia cerró el torneo como subcampeón tras una campaña destacada. La conquista también reforzó el impacto del evento en el renacer del béisbol venezolano ante una afición que colmó el principal escenario de la capital.

