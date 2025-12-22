Magallanes perdió ante Caracas en el último juego de la serie particular por esta campaña

El estadio Monumental “Simón Bolívar” de la ciudad de Caracas fue el escenario este domingo del último encuentro entre los eternos rivales de la temporada regular en el que los Navegantes del Magallanes cayeron ante los Leones del Caracas, con resultado final de 7 carreras por 3, en el que a los bucaneros les faltó el bateo oportuno al no conectar hits importantes.

Humberto Hernández, miembro del departamento de prensa de Magallanes, informó que por el buque abrió José Suárez quien lanzó en 3.1 capítulos, recibió cuatro imparables y le fabricaron la misma cantidad de carreras limpias, además ponchó a dos melenudos y regaló una base por bolas. Por otro lado, Mikell Manzano salió por los capitalinos por un margen de 5.0 episodios donde permitió dos rayas limpias, envió a uno a primera base y recetó a tres.

En el accionar ofensivo del choque, los turcos movieron la pizarra en la propia primera entrada producto de un sencillo de Carlos Rodríguez para luego ser impulsado por un triple de Rougned Odor, y en seguida Tucupita Marcano empujó al camarero con otro hit que puso el juego 2x0.

Reacción melenuda

Sin embargo, el conjunto melenudo no se quedó atrás y en la tercera con un cuadrangular de dos carreras de Orlando Arcia empató el juego y luego en el cuarto un sencillo productor de otro par de rayitas de Víctor Bericoto puso arriba a la novena home club 4x2. Después en la sexta, el propio Arcia con un doble impulsó a Freddy Fermín con la quinta rayita.

En el séptimo inning, la Nave tuvo una seria amenaza al colocar las bases llenas con dos outs, no obstante, sólo un boleto a Marcano con el que anotó Diego Velásquez pudo hacer que el box score se moviera y trajera la tercera para los bucaneros. Seguidamente, en la baja del mismo capítulo un par de hits de José Rondón y Brainer Bonaci ampliaron la ventaja a siete carreras para los felinos.

En los números, Mikell Manzano (1-4) obtuvo la victoria mientras que José Suárez terminó derrotado por tercera oportunidad en la zafra. Los eléctricos emprenderán un viaje hacia Puerto La Cruz donde medirán fuerzas ante los Caribes de Anzoátegui este lunes, para disputar el duelo pospuesto el pasado domingo 7 diciembre en San Cristóbal.

