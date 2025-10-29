Magallanes frenó a Caribes y le propinó su quinta derrota de la temporada

Navegantes del Magallanes frenó en seco a Caribes de Anzoátegui en el arranque de la tercera semana de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), al imponerse 2-1 el martes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

El conjunto anzoatiguense, que venía de fabricar 52 carreras y de conectar 55 inatrapables en los últimos cuatro juegos, se encontró con un hermético pitcheo filibustero que los limitó a solo dos incogibles y una rayita anotada. Pese a que los lanzadores aborígenes también tuvieron una buena actuación, el equipo vio cortada su racha de cinco triunfos.

Caribes, ahora con marca de seis lauros y cinco tropiezos (cuartos en la tabla clasificatoria), tendrá la oportunidad de volver a la senda victoriosa este miércoles 29 de octubre, cuando visite el estadio José Pérez Colmenares de Maracay para medirse a Tigres de Aragua que cayó 7-5 ante Leones del Caracas.

Desliz aprovechado

Por La Tribu abrió el lanzador cubano José Ramón Rodríguez, quien sus dos salidas previas estuvo intratable y no permitió carreras. Sin embargo, ante el Magallanes tuvo un desliz tanto en el segundo como en el cuarto episodio y al final eso provocó que cargara con la derrota.

En el inning dos Rodríguez les otorgó boletos consecutivos a Renato Núñez y Rougned Odor para tener dos hombres en base sin outs. El importado Aldrelton Simmons bateó rodado por la inicial y permitió el avance de los corredores, mientras que Tucupita Marcano conectó también rolling hacia el primera base Romer Cuadrado y esto lo aprovechó Núñez para inaugurar el marcador.

Por los magallaneros abrió Alexander Campos, quien titubeó en el tercer capítulo. Al igual que su rival le dio bases por bolas a los dos primeros bateadores de la entrada (Jesús Sucre y Yonathan Mendoza) y estos avanzaron tras un toque de sacrificio de Herlis Rodríguez, para que luego llegara la rayita del empate con elevado de sacrificio de Leonel Valera.

Odor pegó el batazo clave

El cuarto acto de los locales empezó con un doble de Eliézer Alfonzo Jr., quien luego pisó el plato gracias a otro batazo de dos almohadillas de Odor.

Posteriormente Rodríguez siguió su labor hasta el quinto inning y fue relevado por Ángel Cuenca, el debutante Joander Suárez y el dominicano Francis Peguero, que mantuvieron la diferencia mínima aunque el bateo no pudo hacer más ante los brazos navales.

La victoria se la apuntó el relevista Brayan Mata, mientras que Wilking Rodríguez se adjudicó el rescate con una sólida actuación en la que ponchó a Valera, Hernán Pérez y Balbino Fuenmayor.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo