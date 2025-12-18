Magallanes consiguió triunfo clave frente a Aragua en Valencia

Se vivió otro encuentro cerrado en el José Bernardo Pérez de Valencia, pues Rougned Odor se volvió a vestir de héroe con un jonrón oportuno para concederle la victoria a los Navegantes del Magallanes ante los Tigres de Aragua, con pizarra de 6 carreras a 5, dándole a la Nave su lauro 24 de la temporada y su segunda victoria seguida en la penúltima semana del campeonato, informó Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa de La Nave Turca.

Los dirigidos por Yadier Molina se afianzaron de otro relevo estelar de Jesús Reyes, sumado a otro estacazo definitorio de Odor en la octava entrada que colocó al buque en la fuerte lucha por los puestos de clasificación al subir por primera vez a la cuarta casilla en la campaña.

“Todas las victorias son importantes, esta fue de verdad muy importante porque ya nos colocamos en una posición muy buena, seguimos escalando la tabla. Debemos seguir fuerte, continuar positivo y debemos ir juego a juego”, sostuvo el importado tras conseguir la victoria y subir en los puestos de clasificación.

Desde la lomita José Suárez salió por los turcos en lo que fue su sexta aparición de la zafra y segunda ante el conjunto bengalí, el zurdo trabajó por espacio de 3.0 capítulos, le conectaron cuatro imparables, le anotaron dos carreras limpias y regaló dos bases por bolas, además recetó a seis bates visitantes. Por otro lado, Jean Pinto abrió por los aragüeños y laboró en 3.1 episodios, recibió dos inatrapables, permitió cinco rayas y dio cuatro boletos.

Movimiento de pizarra

El movimiento de la pizarra comenzó temprano en el choque, pues los bengalíes anotaron en el propio primer inning tras un doble productor de dos rayitas que bateó José “Cafecito” Martínez para impulsar a Lorenzo Cedrola y a Gorkys Hernández al plato. Enseguida, los bucaneros empataron las acciones en la baja de la misma entrada producto de un par de roletazos de Luis Sardiñas y Rougned Odor hacia la inicial que trajeron a Carlos Rodríguez y Eliezer Alfonzo Jr.

Después, los turcos aprovecharon el descontrol del pitcheo rayado para tomar la ventaja tras un pelotazo a Ángel Reyes que empujó a Sardiñas, luego un sencillo de Diego Velásquez y para finalizar un elevado de sacrificio de Luis Suisbel colocaron el encuentro 5x2. Sin embargo, la novena bengalí reaccionó con un jonrón de tres carreras de Leobaldo Piña hacia el prado central que empató el juego.

Luego llegó el octavo episodio, el más vivido y definitorio, donde los maracayeros en la parte alta del inning amenazaron con un par de hombres en las esquinas ante el dominicano Jesús Reyes, sin embargo, el diestro pudo finiquitar la amenaza al poner a batear a Gorkys Hernández, uno de los paleadores más consistentes de la temporada, para doble play por la vía 64-43 que acabó la entrada, manteniéndose hermético en el montículo al no permitir carreras en sus últimas 12 salidas y sellando los outs en los momentos importantes, además se llevó su tercer lauro de la campaña.

Clave del buen desempeño

“La clave fue la confianza en mí mismo, en mis pitcheos y confiar en pitcheo central que es el sinker, se lo tiré al medio, confié en mí y confiando en mis pitcheos para poder sacar un doble play y así sucedió gracias a Dios”, resaltó el relevista al salir ileso de la amenaza aragüeña. “No ha cambiado nada de aquel Jesús Reyes que tuvo un mal pasaje en la zafra, solamente seguí atacando, vino el momento malo, vino el momento de baja, solamente continué con la frente en alto como siempre, como comencé en el principio atacando a los bateadores y gracias a Dios las cosas comenzaron bien nuevamente”.

Asimismo, en la baja del mismo capítulo Rougned Odor volvió a destacar con el madero, pues el camarero sonó un soberbio vuelacercas, su décimo de la campaña, entre las praderas izquierda y central que puso arriba a los bucaneros por una carrera y terminó de asegurarles el triunfo.

En los totales, Jesús Reyes (3-0) obtuvo el triunfo mientras que Christian Suárez (2-1) terminó perdiendo el encuentro y Wandisson Charles (1) acabó llevándose el salvado. La Nave viajará mañana a la ciudad de Maracay para verse ante los bengalíes nuevamente en lo que será el último juego de la serie particular, donde buscarán llevarse la misma.

Valencia / Redacción Web