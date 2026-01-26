Magallanes batió a Margarita y se medirá con Anzoátegui en la Gran Final

Yadier Molina pasó de dejar récord de 0-12 en Caracas durante su primera temporada como mánager en la LVBP, a concretar en la capital venezolana el avance a su primera Gran Final del circuito, en su segunda. campaña. La historia del boricua, es un reflejo de Navegantes del Magallanes, en su versión 2025-2026.

El Buque resurgió en el último tercio del juego, una vez más, y venció a Bravos de Margarita 3-2 el domingo, en el Estadio Monumental. Allí, como home club, clasificó a su vigesimoséptima serie por el gallardete, cuarta contra Caribes de Anzoátegui, que le espera en Puerto La Cruz, a partir del martes, informó José Ángel Rodríguez, periodista de la LVBP.

“Lo he dicho muchas veces. Este equipo tiene mucho carácter y me siento muy orgulloso. Pero todavía no hemos logrado la meta principal. Vamos por esa corona”, dijo Molina en medio de la celebración en el parque de La Rinconada a Germán Cartaya, para la transmisión de Televen. “Estos muchachos nos van a matar de un ataque al corazón. Pero no importa la manera, lo importante es ganar”.

Magallanes, que buscará su decimocuarto título en la LVBP, extendió a siete su cadena de triunfos en el Round Robin, el sexto de ellos remontando del séptimo inning en adelante.

Desventaja

La Galera, de hecho, comenzó el sexto capítulo en desventaja 2-0. Sin embargo, a partir de entonces, Rougned Odor impulsó la reacción ofensiva.

El Jugador Más Valioso del navío en la ronda eliminatoria, conectó un sencillo “de piedrita” en el sexto tramo y, de inmediato, salió al robo de la intermedia. Ya en posición anotadora, activó el modo depredador de Luis Sardiñas, quien despachó un imparable que rompió el cero. Ambos incogibles fueron ante Ángel Rondón.

“El robo de base fue una decisión personal”, admitió Odor. “Estábamos perdiendo y busqué la manera de hacer algo”.

Momento clave

Ya en el séptimo capítulo, Magallanes fabricó las dos anotaciones que le dieron una ventaja que no volverían a perder en la noche.

El mexicano Carlos Sepúlveda, con corredores en tercera y primera base, un out y cuenta de cero bolas y dos strikes, disparó un inatrapable frente a Alfonso Hernández, en un duelo zurdo contra zurdo, que igualó la pizarra. Carlos Navas, entonces, tomó el testigo por Hernández y golpeó a Leandro Cedeño para llenar almohadillas. Escenario que aprovechó Odor.

Tras caer, rápidamente, en cuenta de 0 y 2 con un par de swings fallidos, el slugger vino de atrás y recibió la base por bolas de Navas que marcó la diferencia.

“Me tiró dos muy buenos pitcheos y los fallé, pero me quedé esperando el mío. Pedí un tiempo, respiré y me dije a mí mismo ‘yo soy el hombre’”, relató Odor. “Por fortuna, pude sacar el boleto para lograr la carrera de la victoria”.

Si en el duelo de la víspera, el bullpen del Magallanes resultó crucial al dejar en blanco a Cardenales de Lara por espacio de 9.1 innings, en el careo dominical no lo fue menos.

Los siete relevistas navieros usados por el piloto Molina se combinaron para lanzar 7.0 capítulos de apenas dos carreras, luego de que el abridor Yohander Méndez sólo transitara 2.0 actos.

La tríada dominicana, Jesús Reyes, Félix Cepeda y Raffi Vizcaíno, particularmente, frenaron a Margarita con un tramo sin carreras, cada uno, para encargarse del último tercio del desafío.

Relevos efectivos

Reyes sacó un cero clave en el séptimo inning, cuando la desventaja era de 2-1. Subió al montículo sin outs, con corredor en la inicial heredado de Williander Moreno, y dio pasaporte gratis a Alexi Amarista, antes de incurrir en un wild pitch ante Carlos Jesús Pérez.

El derecho quisqueyano, entonces, apretó el brazo e indujo rodados dentro del cuadro consecutivos de Pérez, Ramón Flores y Moisés Gómez, para acabar con la amenaza.

“Solo salí enfocado a atacar a los bateadores para que esa carrera no entrara”, dijo Reyes (1-0), el ganador del juego, a Tony Cruz, para el circuito radial del Magallanes. “Me mantuve siempre positivo. Confié en mí. Pero todavía nos faltan cuatro triunfos más”.