Maduro y Flores envían mensaje de reconciliación desde su reclusión en EE. UU.

El mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, emitieron este Domingo de Resurrección un nuevo llamado a la unidad y la reconciliación en Venezuela. El mensaje, difundido a través de redes sociales, ocurre tres meses después de su captura por parte de tropas estadounidenses en Caracas.

"Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor", expresaron Maduro y Flores en una publicación compartida en las cuentas de X y Telegram del dirigente derrocado.

El texto contiene múltiples referencias bíblicas sobre la pasión de Jesús y concluye con una petición de Maduro para que Jesucristo "bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo" con fe y esperanza.

Proceso judicial en marcha

Esta es la segunda comunicación pública de la pareja en menos de una semana. El pasado 28 de marzo, ambos aseguraron estar "firmes y serenos" tras su audiencia de juicio en Nueva York. Aquella intervención rompió el silencio mantenido desde su detención el pasado mes de enero.

La situación legal de los acusados presenta los siguientes puntos clave:

Dictamen judicial: En marzo pasado, un juez federal rechazó la solicitud de desestimar el caso por narcotráfico.

En marzo pasado, un juez federal rechazó la solicitud de desestimar el caso por narcotráfico. Cargos contra Maduro: Enfrenta cuatro acusaciones federales, entre ellas conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína.

Enfrenta cuatro acusaciones federales, entre ellas conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína. Cargos contra Flores: La diputada está acusada de delitos de conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

Ofensiva diplomática de Delcy Rodríguez

La audiencia de juicio coincidió con el inicio de una misión oficial enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a Washington. El objetivo de la delegación es el fortalecimiento de los vínculos con la administración de Donald Trump y el restablecimiento de la presencia diplomática en la capital estadounidense.

La misión, bajo el liderazgo del encargado de negocios Félix Plasencia y el viceministro Oliver Blanco, comenzó su agenda con una reunión de alto nivel con el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Según informaron los delegados en sus redes sociales, este encuentro busca normalizar las relaciones bilaterales tras el cambio de mando en Venezuela.

Nueva York / EFE