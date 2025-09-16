Maduro: Venezuela está preparada para hacer frente a una agresión militar

El presidente Nicolás Maduro advirtió este lunes que EE.UU. ha desplegado acciones de agresión contra Venezuela desde distintos flancos, que podrían derivar en una acción de “carácter militar”, a la cual su gobierno estaría preparado para “hacerle frente”.

“Entre EE.UU. y Venezuela no existen una tensión, sino una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de convertirse en (una acción) de carácter militar. Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión”, apuntó.

En rueda de prensa con medios nacionales y extranjeros, Maduro subrayó este lunes que la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe puede provocar una “hecatombe” y una “gran guerra que nunca ha habido, ni debe haber”.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de las denuncias sobre el presunto “asalto” de la marina estadounidense a una embarcación pesquera venezolana, hecho ocurrido el pasado viernes. Según el gobierno nacional, 18 marines abordaron y ocuparon el barco por ocho horas.

“Ellos estaban buscando que pasar de un incidente menor a uno mayor”, dijo Maduro.

Asimismo, el presidente Donald Trump informó este lunes, a través de su red social Truth, que Estados Unidos había lanzado un ataque contra una lancha en el Caribe, en el que resultaron muertos tres “narcoterroristas de Venezuela”. Esta sería la segunda acción militar contra barcos que trasladaban drogas. A comienzos de mes se informó de un primer ataque que habría dejado un saldo de 11 tripulantes fallecidos, hecho que aún está en investigación por el gobierno venezolano.

“El secuestro de Estados Unidos a un buque pesquero de altamar, en aguas de jurisdicción venezolana, es un bochorno internacional, porque es nuestra zona exclusiva. Es de nosotros (…) También es un bochorno para el honor militar de las fuerzas de Estados Unidos y ya allá lo han dicho: ¿Van a combatir el narcotráfico con barcos destructores misilísticos? ¿Cuándo se hizo eso? ¿Qué país lo ha hecho? Esto es totalmente ilógico mandar estos buques a asaltar a pescadores de atunes y pargos”, señaló.

Comunicación desecha

Maduro apuntó que las vías de comunicación con EE.UU. estaban actualmente “desechas”.

“Pasaron de una etapa maltrecha de relaciones de comunicación a desechas (…) Están desechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas nunca jamás habrá nada y lo saben”, puntualizó.

Precisó que los canales aún “no están en cero”, ya que se mantiene el intercambio de información relativa a la repatriación de migrantes venezolanos.

A comienzos de mes, Maduro precisó existían dos vías de comunicación, una con el encargado de asuntos de Venezuela en la embajada de EE.UU. en Colombia, John McNamara y otra, con el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell.

“Están desechas (las comunicaciones) pero se mantiene un hilo básico con el señor McNamara para nosotros traer a nuestros migrantes, que es una altísima prioridad del gobierno de Venezuela”, explicó.

El jefe de Estado acotó que existe un conjunto de falsas narrativas para justificar una escalada militar que no busca la lucha contra el narcotráfico, sino entrar al país, “imponer autoridades coloniales y hacer un cambio de régimen para apoderarse de la inmensa riqueza petrolera y gasífera del país”.

“No hay laboratorios de producción en Venezuela y cuando los encontramos los volamos, con la presencia territorial o los bombardeamos con drones o la aviación”, puntualizó.

Rodolfo Baptista / Caracas