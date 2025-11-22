Maduro pide a estudiantes "conectarse" a universitarios de EEUU para mediar en conflicto

Nicolás Maduro exhortó a los estudiantes del país a "conectarse" con movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones con la administración de Donald Trump por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

"La segunda misión que le doy a las brigadas estudiantiles de paz de Venezuela es conectarse con los movimientos estudiantiles y los estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica y decirles ‘paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz’", dijo Maduro este viernes 21 desde el palacio de Miraflores, tras una marcha por el Día del Estudiante Venezolano.

Maduro dijo que se debe crear una "súper red" para que los estudiantes y las universidades de EEUU sepan que Venezuela es un país de "gente buena, chévere, de universidades fuertes y consolidadas".

La tensión entre ambos países ha escalado tras la movilización ordenada por Trump a partir de agosto para combatir el narcotráfico, un argumento que ha refutado la administración Maduro al señalar que se trata de una "amenaza" e "intento" de apropiarse de recursos naturales venezolanos.

Conversación

Este viernes, el presidente Donald Trump aseguró que hablará pronto con Maduro para decirle "algo muy específico", tras mostrar su intención de establecer un diálogo con las autoridades chavistas.

"Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir", declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox Radio.

También se espera que el Departamento de Estado de Estados Unidos declare el próximo lunes como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, un grupo que –han asegurado– está vinculado a Maduro, su círculo cercano y funcionarios militares.

Maduro con los estudiantes

Tras recibir a diversos movimientos estudiantiles ligados al oficialismo, Maduro recibió una serie de propuestas surgidas del último Congreso Nacional de Estudiantes.

Ariana Llanos, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, planteó la necesidad de fortalecer y "profundizar la calidad académica", así como la creación de leyes para el "Fomento de la Empleabilidad Productiva" y el servicio comunitario, "reorganizar" la Ley de Universidades y promover una normativa legal para la educación económica, técnica y productiva.

Los estudiantes también pidieron "resignificar" el programa de becas universitarias. Según Llanos, la prioridad de muchas de las federaciones, con el fin de garantizar la mejorar de la calidad académica, es la renovación de laboratorios e instalaciones dentro de los colegios y universidades en lugar de aumentar los estipendios a estudiantes.

Asimismo, se incluyeron proyectos relacionados al ámbito político una "Consulta Popular Universitaria", la conformación de "Brigadas de la Paz Estudiantil" o la implementación de un plan de "alto nivel" para formar "a los cuadros con responsabilidad política".

Maduro solicitó al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, que trabajen los temas "porque nada se puede quedar sin respuesta".

Caracas / Tal Cual