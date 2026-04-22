Edson Tovar cerró la ronda regular en Brasil con triple doble

El base venezolano Edson Tovar consiguió su primer triple doble en la temporada de la Liga de Brasil (NBB), en el triunfo 92-71 de Paulistano sobre Pato Basquete, en el cierre de la ronda regular del circuito amazónico.

Tovar destacó con 13 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias y cuatro pelotas recuperadas, para ser el más destacado en el triunfo de los paulistas, que dejaron su registro en 24-14, para afianzarse en la séptima casilla de la clasificación.

"Estoy feliz porque las cosas que practicamos en los entrenamientos están sucediendo en los juegos", dijo el internacional vinotinto respecto de su actuación. "Lo que más he estado trabajando es mi visión y lectura de juego. Ya tengo varios meses aquí y conozco mucho mejor a mis compañeros, por eso se me hace más fácil pasarles la bola cuando están libres".

Paulistano se medirá con Baurú, del criollo José Santiago Materán, en la primera ronda de playoff.

Sifontes a lo grande

El cierre de temporada regular del base criollo Yohanner Sifontes también fue a lo grande, en el triunfo 101-91 de Unifacisa sobre Corinthians.

Unifacisa cerró la campaña con foja de 20-18 y, tras ubicarse en el 11mo puesto de la tabla, competirá con el mismo Corintians en el inicio de la postemporada.

Sifontes estuvo fulgurante con 18 contables, nueve capturas, ocho entregas, un robo de pelota y un tapón.

Materán jugó

Baurú, del larense José Santiago Materán, cayó 94-65 ante Brasilia, para cerrar la ronda eliminatoria en el décimo escaño, con récord de 21-17.

Materán figuró en el duelo con seis contables y un bloqueo.

Santiago I León Aguilar