Marineros cerró con victoria la seguidilla de seis partidos en casa

Marineros FS cerró con una victoria 6-3 sobre Estudiantes de Mérida la seguidilla de seis compromisos en su casa, el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve Futsal 1.

El conjunto dirigido por Leyster Cedeño en total registró cuatro victorias, un empate y una derrota, para un balance positivo que los mantiene en puestos de clasificación a la siguiente etapa del campeonato. Actualmente exhibe marca de seis triunfos, tres empates y tres derrotas, para un total de 21 puntos.

Sin embargo, los náuticos ahora tendrán que sellar el boleto a la fase final en la carretera, pues los tres cotejos que les restan son en condición de visitante. El sábado 25 de abril retarán a Tigres Futsal Club en Aragua, luego a Club Deportivo Petare en la Gran Caracas para cerrar ante Bolívar SC en Puerto Ordaz.

Provecho

Pese a que los primeros dos encuentros en casa por el Torneo Apertura no fueron lo esperado por Marineros (empate y tropiezo), los anzoatiguenses lograron sacarle provecho a los seis desafíos seguidos en su feudo.

Primero los orientales les ganaron con solidez a dos de los equipos que están por encima de ellos en zona de clasificación, como lo son Piratas de La Guaira y Club Deportivo Estación Asís. Posteriormente se impusieron sobre Llaneros de Guárico, aunque esa racha positiva la cortó Tigers con una goleada 4-0.

Luego el lunes 20 de abril llegó un pacto 1-1 con Santa Bárbara FC, para finalizar con la conquista 6-3 sobre el quinteto merideño. Particularmente en ese desafío contaron con tres goles de Víctor Piñero, dos de Hansel Froilán y uno más de Ernesto Machado Agudelo.

Confianza

Luego del partido contra Estudiantes, el director técnico Cedeño dijo estar consciente de que ahora se juegan la clasificación, aunque mostró algo de confianza ya que les ha ido bien jugando de visitante en este primer semestre.

Hay que recordar que el cuadro que hace vida en Puerto La Cruz suma dos conquistas, un empate y una caída jugando fuera del "Lumumba" Estaba, lo que permite creer que tienen las capacidades para asegurar el pase a los cuadrangulares finales en los tres choques que les restan.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo