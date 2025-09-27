Maduro ofrece ayuda a Trump para capturar a líderes del Tren de Aragua

Nicolás Maduro se ofreció a ayudar a la administración de Donald Trump a capturar a los líderes del Tren de Aragua, luego de que Estados Unidos desplegara al ejército en el Caribe para una operación antinarcóticos.

De acuerdo con Bloomberg, esta oferta por parte de Maduro fue parte del esfuerzo para reiniciar las conversaciones con Washington, que tiene buques de guerra en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y ha informado que ha aniquilado cuatro embarcaciones que supuestamente iban cargadas de drogas con rumbo a EEUU.

Bloomberg puedo conocer de este acuerdo tras consultar personas familiarizadas con este tema, que pidieron no ser identificadas sin permiso para hablar públicamente.

Las fuentes indicaron que Maduro dijo que podría ayudar a localizar a los jefes más buscados del Tren de Aragua, quienes se han convertido en una prioridad para Trump, tras ser designados como organización terrorista extranjera.

Se pudo conocer que esta propuesta la hizo Nicolás Maduro a Richard Grenell, enviado especial del Donald Trump para Misiones Especiales de Estados Unidos, a principios de este mes, junto a una carta que envió al presidente estadounidense en la que lo instaba a un diálogo directo para aliviar las tensiones entre ambos países y donde negaba que el país sea una fuente importante de narcotráfico hacia su país.

Contacto

Bloomberg solicitó información al Ministerio de Comunicación y a Grenell, pero no respondieron a la solicitud; sin embargo, el pasado jueves 25 de septiembre, le dijo a CBS News que seguía en contacto con el equipo de Maduro, sin precisar tantos detalles.

"El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista, y Maduro no es un presidente legítimo", indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado al ser consultados sobre comentarios al respecto. "La política de la administración es la ‘máxima presión’ sobre el régimen de Maduro, y no se están produciendo negociaciones que puedan beneficiar potencialmente al régimen".

El Tren de Aragua, que se ha extendido desde Venezuela a Chile y hasta Canadá, está acusado de extorsiones, tráfico de drogas, personas, armas, prostitución, minería ilegal, robos y secuestros. Se cree que algunos de sus altos dirigentes se encuentran fuera del país.

El año pasado, el Departamento de Estado de EEUU, en cooperación con el gobierno de Colombia, anunció millonarias recompensas a cambio de información que permita capturar a tres cabecillas del Tren de Aragua. Por alias Héctor Guerrero, alias "Niño Guerrero", ofrecen hasta $5 millones; por Yohan José Romero, alias "Johan Petrica", hasta $4 millones; y por Giovanny San Vicente, también conocido como "Giovanny", hasta $3 millones.

El comunicado del Departamento de Estado precisó que, por información que han conseguido en colaboración con la policía de Colombia, creen que alias "Petrica" se encuentra en Venezuela y los otros dos líderes en Colombia.

Caracas / Tal Cual