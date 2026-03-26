Maduro Guerra: "Nicolás y Cilia van a volver"

El diputado Nicolás Maduro Guerra manifestó su confianza en el regreso al país de su padre, Nicolás Maduro, y de Cilia Flores, quienes enfrentan este jueves una segunda audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico y corrupción.

A través de su cuenta en X, Maduro Guerra escribió: “¡Nicolás y Cilia! Van a volver”, acompañado de un video antiguo en el que aparecen ambos dirigentes. En el material audiovisual, Maduro asegura que nunca aspiró a la presidencia y se define como “un hijo de Cristo”, afirmando que su destino está en manos de Dios.

El legislador también reiteró que, más allá de su rol político, su padre es “un hombre de fe, un obrero que se reconoce como hijo de Dios”, destacando su fortaleza espiritual en medio del proceso judicial.

Maduro y Flores fueron capturados en enero durante un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Estados Unidos, donde permanecen detenidos mientras avanza el proceso en su contra. Desde el oficialismo venezolano han calificado su detención como un “secuestro”.

El pasado lunes, Maduro Guerra aseguró que ambos se encuentran “muy bien, fuertes y con mucho ánimo”. Asimismo, afirmó que su padre se mantiene activo físicamente, señalando que “está delgado, atleta, haciendo ejercicios todos los días”.

Caracas / Redacción web