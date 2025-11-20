Maduro desmiente un concierto por su cumpleaños y dice que fue una broma

Nicolás Maduro desmintió este jueves que el próximo domingo habrá un concierto en el estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, por su cumpleaños número 63. Dijo que fue una broma que mucha gente se creyó porque, a los venezolanos les gusta el "bochinche".

"Como a la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó (…) tú no te imaginas, Delcy (Rodríguez), la cantidad de mensajes y llamadas que he recibido de artistas venezolanos, de música venezolana, de salsa, de rock, de reguetón, de todas las edades y músicos de otras partes del mundo que me mandaron el mensaje: 'dígame a qué hora tengo que estar para ir a cantar en el Monumental", expresó el mandatario en un acto por el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro bromeó con que recibió una llamada de la cantante estadounidense Taylor Swift y del puertoriqueño Bad Bunny que, añadió, no pudo contestar.

El gobernante comentó que el domingo la gente se debe concentrar "única y exclusivamente" en ir a votar en la consulta popular en la que los 5.336 circuitos comunales del país elegirán proyectos comunitarios que serán financiados por el Estado.

Además, afirmó que su celebración de cumpleaños será la bendición que le envíe el pueblo.

"Donde quieran pican una tortica a mi nombre y se echan una guarapita y echen una bailadita, así que el Monumental será en todo el país", añadió.

Este jueves, Maduro publicó un video en Telegram en el que anunció que celebraría su cumpleaños con un concierto en el estadio Monumental Simón Bolívar, en la capital venezolana, una estructura con capacidad para unas 40.000 personas.

Caracas / EFE