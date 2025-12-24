Maduro desea feliz Navidad y dice que la paz será el destino de Venezuela

Nicolás Maduro deseó este miércoles feliz Navidad a los venezolanos y dijo que la paz será el destino y la gloria de su país, que afronta un periodo de tensiones por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, considerado por el líder chavista como una "amenaza" para sacarlo del poder.

"Sintámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y de nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela. Dios siempre a nuestro lado, siempre testigo de que sus pruebas siempre nos han hecho mejores personas, nos han convertido a todos y a todas en un mejor país", expresó Maduro, acompañado de su esposa, Cilia Flores.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Flores envió al mundo "un mensaje de amor y fraternidad" y manifestó que en la vida "siempre va a triunfar el bien".

"El bien siempre se impondrá", remató Flores.

Aliados

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, deseó feliz Navidad a Maduro y reiteró su "solidaridad inalterable" frente a la "presión externa sin precedentes" que dijo vive Venezuela, según una comunicación compartida por el canciller venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

Asimismo, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ratificaron su "inquebrantable Unidad" con el Gobierno de Maduro en medio de "estas grandes y formidables batallas", según una carta compartida por Gil.

Más temprano, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que no hay "asedio" ni "agresión" que detenga la felicidad de los venezolanos.

"Frente a quienes han querido perturbar las Navidades, la respuesta del pueblo venezolano ha sido de alegría, de felicidad pero siempre alerta. El pueblo es muy sabio, está listo, preparado para la defensa de nuestro país", afirmó Rodríguez en un video publicado en su cuenta de Telegram.

Caracas / EFE