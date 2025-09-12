Maduro convocó a las bases del chavismo a preparar la "lucha armada" en caso de "agresión"

Nicolás Maduro convocó a las bases del chavismo a unas jornadas "de debate" este sábado y domingo, en las que propuso discutir las estrategias de preparación para "pasar a la lucha armada" en caso de una "agresión" por parte de EE.UU., que ha ordenado un despliegue naval en el Caribe, en aguas próximas al país suramericano.

"Yo le propongo a este congreso que abramos la compuerta, ustedes se vayan a las regiones, a la base, al territorio y sábado y domingo declaremos al Partido Socialista Unido en Venezuela y a todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución en debate, en consulta de la base, sobre las líneas fundamentales que tenemos que definir de aquí en adelante", expresó Maduro en una plenaria de la formación chavista transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante el evento, en el que participaron delegados nacionales e internacionales, el gobernante mencionó entre los puntos claves para la discusión la "preparación para pasar a la lucha armada nacional y continental cuando haga falta", según dijo, "por una agresión imperialista".

"Este partido (…) está obligado a prepararse estructuralmente para, junto a la nación venezolana, pasar a la lucha armada si fuese necesario", agregó.

En ese contexto, el líder chavista instó a los líderes regionales a preparar a sus ciudadanos.

"Más temprano que tarde, ustedes gobernadores, gobernadoras, tienen que decir 'presidente (…) en mi estado listas todas las comunidades para pasar a la lucha armada en el momento que haga falta'".

Además, el mandatario precisó que las conclusiones de estos debates deberán ser presentadas en los próximos días.

Acción

Este jueves, Maduro anunció la puesta en marcha del "Plan Independencia 200", en el que aseguró participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla", para garantizar "la independencia y la paz" del país.

El despliegue anunciado por Maduro se produce en medio de las tensiones entre Caracas y Washington, luego de que EE.UU. movilizara cerca de las costas venezolanas ocho buques militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, además de ordenar, la semana pasada, el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

Caracas / EFE