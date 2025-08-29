Maduro agradeció al presidente de Colombia por ordenar un despliegue militar en la frontera

Nicolás Maduro agradeció este jueves al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por ordenar un aumento del número de efectivos en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre ambos países, para enfrentar, según dijo el colombiano, a "las fuerzas de la mafia".

"Quiero agradecer al presidente de Colombia (…). Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo colombiano", expresó el líder chavista en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, informó que dio la orden a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que "vuelva a llamar" y coordine con su homólogo de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, la defensa de la zona fronteriza entre ambos países y que este territorio sea limpiado de "bandas narcoterroristas".

"Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros. Venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía", manifestó Maduro.

Petro señaló este jueves que Colombia tiene 25.000 soldados en la región y agregó que "es la coordinación entre los dos Estados" la que "le gana a la mafia".

Caracas / EFE