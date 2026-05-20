Machado sobre excarcelación de expolicías de Caracas: "nunca debieron estar presos"

La líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció este martes sobre la excarcelación de tres exfuncionarios de la ya no existente Policía Metropolitana de Caracas, quienes fueron detenidos en 2003 por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

A través de su cuenta de X, la premio nobel de la paz 2025 celebró la liberación de Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, quienes ya tenías 23 años tras las rejas y fueron condenados "injustamente" a 30 años de cárcel por por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

"Tres venezolanos inocentes que nunca debieron estar presos. Tres familias que padecieron por 23 años la crueldad, la persecución y la tortura de este régimen. Tres policías metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003", escribió Machado en X.

A juicio de Machado, los expolicías estarán en los "libros de historia como los héroes que son". Por otro lado, envió su cariño y admiración a la familias de los hoy beneficiados, quienes "resistieron por tantos años y no dejaron de luchar ni un día".

La nobel exigió la liberación de "todos" los presos políticos en Venezuela.

Caracas / Redacción web