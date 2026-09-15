Machado ratificó su decisión de regresar a Venezuela y prometió trabajar por la celebración de comicios

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció su decisión de regresar a Venezuela para acompañar a los ciudadanos e impulsar una transición democrática.

La afirmación se dio durante una entrevista exclusiva concedida al medio Democrats Review.

Machado sostuvo que la presión internacional ha abierto espacios para las libertades civiles, aunque advirtió que la "estructura represiva del régimen de Nicolás Maduro sigue activa". Reiteró su compromiso de movilizar pacíficamente a la ciudadanía para lograr elecciones libres. Negociaciones y apoyo de EE. UU.

Diálogo directo

La dirigente reveló la existencia de conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y vislumbró posibles cambios institucionales antes de finalizar 2026, entre los que destaca la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Para nosotros, los venezolanos, la agenda está clara. Sabemos exactamente lo que queremos, comenzando por un cronograma electoral que incluya una fecha específica para la celebración de elecciones libres y transparentes”, declaró.

Enfatizó el papel del presidente estadounidense Donald Trump dentro de un plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática.

Fin de etapa

Tras dar por concluida la etapa de estabilización, indicó que la recuperación económica requerirá seguridad jurídica, arbitraje internacional y transparencia en la gestión pública, elementos indispensables para reactivar la producción petrolera.

Finalmente, la galardonada con el Nobel remarcó que la restitución del Estado de derecho beneficiará tanto a la población local como a la estabilidad migratoria y de seguridad de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Washington / Redacción Web