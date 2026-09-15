Marineros Futsal presentó su plantilla para el Torneo Clausura de la Liga Futve

Marineros Futsal Club presentó este lunes 14 de septiembre los detalles de su preparación y la plantilla que disputará el Torneo Clausura de la Liga Futve Futsal, cuya primera jornada para el conjunto anzoatiguense comenzará este martes.

Durante la presentación estuvieron el presidente del club, Alberto Escudero; el gerente general, Rafael Alemán; el gerente deportivo, Juan Sequera; el capitán, Diorman Velásquez; y el asistente técnico, Daniel Castro.

Los representantes de la organización señalaron que uno de los objetivos para esta fase es mantener al equipo en la primera división y continuar con el desarrollo de jugadores provenientes del talento local.

Marineros llega al Clausura después de más de 20 días de preparación. El equipo buscará superar los resultados alcanzados en el torneo anterior, en el que cerró su participación con encuentros disputados como local.

Para esta etapa, la directiva mantuvo parte de la base joven e incorporó jugadores con experiencia. Además, realizó un tryout para captar nuevos talentos que se sumarán a la plantilla durante el torneo, que se extenderá hasta el 12 de diciembre.

El debut como local será este martes 15 de septiembre, a las 7:30 p.m., en el Gimnasio Luis Lumumba Estaba de Puerto La Cruz, frente a Guerreros de la Montaña. El jueves, Marineros volverá a jugar en casa ante ACM Campeones Mundiales 97.

La directiva del club invitó a la afición a acompañar al equipo durante sus compromisos como local y respaldar el desarrollo del futsal en el estado Anzoátegui.

Lechería / Redacción web