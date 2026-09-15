MPV propone discutir públicamente el presupuesto nacional de 2027

El secretario general nacional del Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, propuso que el presupuesto nacional correspondiente a 2027 sea discutido y aprobado de cara al país, y planteó la designación de un contralor independiente de partidos políticos y del Gobierno.

Calzadilla hizo la propuesta durante un acto organizado por la Alianza por la Unidad Social, organización que agrupa a dirigentes sociales y sindicales, además de defensores de Derechos Humanos del estado Carabobo.

“Queremos insistir y proponer que el presupuesto del año 2027 de Venezuela tiene que ser discutido y aprobado de cara al país”, afirmó.

El dirigente señaló que desde hace 10 años no se conoce públicamente el presupuesto de la nación. Según explicó, no se ha debatido cómo se distribuyen los ingresos ni cómo se asignan los gastos, aspectos que, indicó, deben estar establecidos en un presupuesto nacional de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El también economista sostuvo que los venezolanos tienen derecho a conocer en qué se utilizarán los recursos que ingresan al país.

Calzadilla también planteó la necesidad de designar un contralor o contralora sin vinculación partidista, al considerar que la Contraloría debe vigilar la ejecución de los recursos públicos.

“Nadie habla de la Contraloría y es a la que le compete vigilar que los presupuestos se ejecuten correctamente, que no se los roben”, expresó.

El secretario general del MPV cuestionó que el país funcione, según dijo, sin contralor, sin un Banco Central autónomo y sin un presupuesto conocido públicamente.

Calzadilla consideró que la designación del contralor debe ser incorporada en la agenda de la mesa encabezada por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, para avanzar en su escogencia conforme a lo establecido en la Constitución.

Caracas / Redacción web