Machado ofreció su primera rueda de prensa tras llegar a Oslo

La líder opositora venezolana María Corona Machado, Nobel de la Paz de este año, declaró este jueves en Oslo en rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea "libre" y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos "que han tenido que huir del país".

Afirmó que la nación caribeña "ya ha sido invadida" por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

Machado agradeció la ayuda de aquellas personas que "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como "una experiencia bastante extraordinaria".

"Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto", señaló.

Acotó que salir de donde se encontraba "fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo.

Oslo / Redacción web con información de EFE