Machado cree que los venezolanos están listos para elecciones y reitera su pronto regreso

La líder opositora de Venezuela y nobel de la paz 2025, María Corina Machado, aseguró este domingo que los venezolanos están listos para participar en unas nuevas elecciones que permitan la transición hacia la democracia y reiteró que pronto volverá al país.

"Hoy estamos listos para avanzar porque no hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia y para una genuina y completa transición que la sociedad venezolana", manifestó Machado al participar de manera virtual en una rueda de prensa de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La también exdiputada afirmó que hay una dirección política alineada, organizada y lista para "hacer lo que toca", sin dar más detalles, al tiempo que aseguró que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez "está siendo obligado a desmontar sus propias estructuras de represión, corrupción, de crimen".

Machado reiteró que volverá a Venezuela "muy pronto" para recorrer todo el territorio -aunque esta vez tampoco precisó la fecha-, luego de que saliera de su país el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades, que la han señalado de violenta y de pedir una invasión militar.

Previo a su intervención, la PUD presentó una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres", que pasa por la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr una transición en el país.

El secretario general del bloque, Roberto Enríquez, indicó que la transición tiene tres etapas: la estabilización, la recuperación económica y reconciliación, así como la celebración de elecciones, una plan casi idéntico al que planteó Estados Unidos luego de capturar a Nicolás Maduro en Caracas, el pasado 3 de enero.

Caracas / EFE