Machado agradece a Paraguay por declarar organización terrorista al Cartel de los Soles

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció a Paraguay la reciente promulgación de un decreto en el que se declara al denominado Cartel de los Soles como una "organización terrorista internacional".

"Agradecemos al presidente Santiago Peña, al Gobierno y al Congreso de Paraguay por esta valiente decisión", escribió Machado en su cuenta de X, en reacción al anuncio oficial difundido el viernes por Asunción.

A juicio de la exdiputada, el decreto paraguayo "contribuye al desmantelamiento del sistema" .

"Las acciones de los gobiernos y parlamentos de la región en respaldo a la soberanía popular, a los derechos humanos y a la libertad del pueblo venezolano, es la demostración de que la resolución del conflicto en Venezuela es una prioridad y una responsabilidad de toda la región", agregó la dirigente, actualmente en la clandestinidad.

El viernes, la estatal Agencia de Información Paraguaya IP reseñó el decreto promulgado por la Presidencia, en el que se reafirmó el compromiso del país de luchar contra la delincuencia transnacional.

"Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada Cartel de los Soles como organización terrorista internacional", señala el documento firmado por Peña, con fecha del 21 de agosto.

El texto argumenta la obligación del Estado paraguayo "de redoblar sus esfuerzos", a fin de combatir y prevenir la delincuencia transnacional "desde una perspectiva integral y multidimensional", con el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como de garantizar la seguridad interna, nacional e internacional.

Tras la publicación de la norma, Paraguay se convirtió en el tercer país en sumarse a esa catalogación del llamado Cartel de los Soles, después de que Ecuador hiciera lo propio hace una semana.

El Gobierno de Estados Unidos vincula a dicho grupo con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio presidente venezolano Nicolás Maduro, por quien dobló hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.

Caracas / EFE