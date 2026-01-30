viernes
, 30 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara, su "madre" en 'Mi pobre angelito', con emotivo mensaje

enero 30, 2026
La actriz que interpretó a Kate McCallister en la película, falleció este viernes / Foto: Entertainment Weekly

El actor estadounidense Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin en 'Mi pobre angelito', se despidió este viernes con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película, la actriz Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años.

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", escribió en una publicación de Instagram.

En la misma, Culkin subió un montaje de dos fotografías, una de una escena de la película en la que ambos están mirándose frente a frente, y otra fotografía en el mismo ángulo pero ya de mayores.

La actriz canadiense, que también apareció en películas como 'Beetlejuice' y 'Best in Show', falleció en su casa de Los Ángeles (California, EE.UU.) después de una breve enfermedad, informó su representante.

Nacida en Toronto en 1954, O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, en la célebre comedia noventera navideña 'Mi pobre angelito'. 

Los Ángeles / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram