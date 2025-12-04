Macarapana encendió sus luces navideñas con el esfuerzo de la comunidad 

La organización vecinal fue el motor que hizo posible el encendido de luces en la plaza Bolívar de Macarapana, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Con la acción, los pobladores de la parroquia iniciaron oficialmente la temporada decembrina, en un evento lleno de alegría y color.

La celebración contó con la presencia de grupos de parrandas y aguinaldos, cuyas melodías tradicionales crearon un ambiente de fiesta y tradición. Los habitantes de la comunidad se unieron para celebrar y alegrar sus espacios, reafirmando el sentido de unión y las costumbres propias de la época.

En Macarapana, la actividad se realiza organizadamente por tercer año, con un comité conformado por habitantes y la comuna. El comité Renacer Macarapanero se encargó de hacer rifas y vendimias para recaudar fondos para la compra de luces y otros accesorios.

Sucre / Corresponsalía Carúpano