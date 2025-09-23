Lula afirma que el "genocidio" en Gaza "no ocurriría sin cómplices"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este martes en la Asamblea General de la ONU el "genocidio" en Gaza y señaló que "esta masacre no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla".

Lula también criticó con dureza "el uso del hambre como arma de guerra" y el desplazamiento de poblaciones civiles, que ocurre "impunemente".

"Nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza. Ahí, bajo toneladas de escombros están enterradas decenas de miles de mujeres y niños inocentes y también está sepultado el derecho humanitario y el mito de la superioridad ética de Occidente", dijo Lula en la tribuna de la ONU.

El gobernante brasileño también advirtió que el pueblo palestino "corre riesgo de desaparecer" y recalcó que solo sobrevivirá como Estado independiente, con el apoyo de la comunidad internacional.

El mandatario brasileño también reiteró su condena a los ataques "terroristas" de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenaron el conflicto.

Lula participó en la víspera en la conferencia internacional por la solución de los dos Estados, en la que condenó la ofensiva israelí, que calificó como una "limpieza étnica" y "exterminio del pueblo palestino".

Brasil ha condenado enérgicamente la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha causado más de 65.000 muertos, y ha exhortado reiteradamente a todas las partes en el conflicto a un cese de las hostilidades.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel son mínimas, después de que el Estado judío declarara 'persona non grata' a Lula por comparar la guerra en Gaza con el Holocausto y calificarla de "genocidio" contra el pueblo palestino.

Naciones Unidas / EFE