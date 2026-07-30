Luis Matos pasó a ser jugador del Zulia, tras un cambio con La Guaira

Con la intención de fortalecer el róster con calidad de Grandes Ligas y de agregar defensiva élite para los jardines, las Águilas del Zulia adquirieron al outfielder Luis Matos en un cambio con la organización de los Tiburones de La Guaira, por Simón Muzziotti. El movimiento involucró a equipos que se alistan para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según una nota del departamento de prensa rapaz, Matos, de 24 años, debutó en Las Mayores (MLB) con los Gigantes de San Francisco en 2023, y actualmente forma parte del equipo Nashville Sounds, sucursal Triple A de los Cerveceros de Milwaukee. Con ellos ha participado en 47 juegos, en los que acumula 39 hits, incluidos 4 jonrones, con 20 carreras anotas y 27 impulsadas.

Logro en Venezuela

En la LVBP, Matos registra par de temporadas, entre las que destaca la 2024-25 de su debut, cuando recibió la distinción al Novato del Año. Durante esa campaña en el circuito criollo, participó en 55 juegos en los que conectó 66 imparables, entre ellos 20 dobles, 1 triple y 10 cuadrangulares, además de anotar 34 carreras y remolcar 41.

Nacido en Valera, y criado en Bobures, en la zona del Sur del Lago de Maracaibo, Luis Matos se distingue por su notable defensa en los jardines, que le llevó a ser nombrado Jugador Defensivo del Año de la Liga de Otoño de Arizona, después de su paso por allí en 2022. También ha destacado durante su carrera en las menores por su capacidad para conectar extrabases, y su velocidad.

Maracaibo / Redacción Web