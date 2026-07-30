Colegio de Médicos considera poco probable que se den casos de hantavirus en Nueva Esparta

El presidente del Colegio de Médicos del estado Nueva Esparta, José Antonio Narváez, destacó que la entidad no se encuentra en una zona endémica del hantavirus, lo cual representa una ventaja ante la condición actual de las instituciones de salud locales.

El profesional de la salud indicó, desde Porlamar, municipio Mariño, que es difícil que llegue el hantavirus a la entidad y agregó que "si se toman los protocolos adecuados de parte del ministerio de Salud no debería llegar al estado".

Asimismo, explicó que la enfermedad se transmite mediante aerosoles infectados con fluidos de roedores y confirmó que "no se ha demostrado ninguna transmisión del virus de humano a humano".

Plan

Para la prevención en los hogares, Narváez sugirió ventilar los espacios cerrados antes de limpiar y humedecer el suelo con abundante agua y cloro.

El vocero del gremio médico instó a la población a mantener la precaución en las actividades diarias para evitar cualquier riesgo de contagio en las comunidades.

Narváez recomendó acudir al médico ante cuadros de fiebre alta, dolores articulares o insuficiencia respiratoria severa. El médico recordó que en la isla conviven otros virus como el dengue y el chikungunya, por lo que resulta indispensable buscar atención profesional para descartar cualquier complicación en los pacientes.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero