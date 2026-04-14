Luego de cinco meses, vecinos de seis comunidades de Andrés Mata comenzaron a recibir agua por tubería

Luego de cinco meses sin agua, vecinos seis comunidades del municipio Andrés Mata del estado Sucre comenzaron a recibirla por tubería, tras la colocación de la bomba en la estación de bombeo de Botuco, que surte a las comunidades afectadas.

Luis Sánchez, vecino de Guaruta, precisó que la falta de agua mantuvo desabastecidos por cinco meses a unas 1.500 familias en la jurisdicción. Entre los caseríos afectados se encontraban Blanco Lugar, La Naranja, Cedeño de los Blancos, Punta Brava, Guaruta y Los Cerritos; esto por la falla de la bomba del pozo.

Sánchez explicó que el artefacto fue colocado por la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) la semana pasada.

Agregó que hay alegría en las zonas beneficiadas por la llegada del agua por tubería. Durante meses, los vecinos debieron abastecerse con bidones, los cuales cargaban desde el río.

Sucre / Yumelys Díaz