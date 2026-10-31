Logran identificar a 36 de 69 víctimas mortales del accidente en Toledo, España

Las labores de investigación e identificación forense avanzan tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones del municipio de Urda, Toledo, en una jornada que marca el tercer y último día de luto oficial.

De acuerdo con medios de comunicación español, entre ellos Antena 3, el balance provisional se mantiene en 69 víctimas mortales, mientras que los equipos técnicos intentan esclarecer las causas exactas del impacto mediante los informes preliminares de velocidad y el análisis del sistema de señalización.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado la totalidad de las 69 autopsias correspondientes a los fallecidos en la colisión. Hasta la fecha, las autoridades forenses -con un despliegue de más de 60 profesionales coordinados en la zona- han logrado identificar a 36 personas mediante el cotejo de huellas dactilares efectuado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Más detalles

De los 36 cadáveres identificados, 27 (18 hombres y 9 mujeres) ya han sido formalmente notificadas a sus respectivas familias.

En relación con el listado de personas sin localizar, el registro inicial computaba 72 denuncias por desaparición. Sin embargo, la cifra de denuncias activas se ha situado en 67 tras la localización con vida de cinco personas: dos que permanecían ingresadas en centros hospitalarios y tres que finalmente no abordaron el convoy el día del siniestro.

Para profundizar en el rastreo dentro de la infraestructura afectada, efectivos de la Guardia Civil con unidades caninas han retornado este sábado a la inspección directa de los vagones siniestrados.Avances en las investigaciones técnicas,

Velocidad de los trenes

Los datos preliminares de la investigación técnica indican que el convoy circulaba a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora al momento del impacto.

Las autoridades han precisado que la velocidad exacta y la secuencia técnica de los hechos quedarán consolidadas una vez concluya el volcado y análisis de las cajas negras de los trenes involucrados.

En el plano institucional, el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó su dimisión tras declarar que puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien rechazó la renuncia por considerarla "injusta".

Respecto a los sistemas de seguridad de la vía, el titular de Transportes detalló que a lo largo de 2026 se han registrado 170 fallos en el sistema de control de tráfico LZB.

Puente calificó este volumen de incidencias como estable y encuadrado dentro de la normalidad operativa para este tipo de tecnología en los estándares europeos, descartando que por sí solo represente una anomalía fuera de protocolo.

Madrid / Redacción Web