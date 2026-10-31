Liderado por Izturis Jr., Caribes derrotó a Magallanes y se consolidó en la cima de la tabla

Caribes de Anzoátegui venció este viernes 7-4 a Navegantes del Magallanes en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, apoyado en una destacada jornada ofensiva de César Izturis Jr., para llegar a siete victorias de forma consecutiva y afianzarse en el primer lugar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Izturis Jr. impulsó tres carreras tras conectar un doblete remolcador de una raya en el tercer tramo y disparar un cuadrangular de dos anotaciones en el sexto episodio que rompió la igualdad e inclinó de forma definitiva la balanza a favor del conjunto oriental en el duelo de ronda eliminatoria disputado en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde La Tribu barrió en la serie de dos juegos a La Nave Turca, ya que el jueves el conjunto anzoatiguense se impuso 6-5.

Magallanes había tomado el comando momentáneo del encuentro 4-3 en la parte alta de la sexta entrada gracias a un cuadrangular de tres carreras de Ángel Reyes, pero la ofensiva de Caribes respondió de inmediato para asegurar el resultado en casa.

Aporte de Valera para los indígenas

El infielder Leonel Valera acompañó la producción aborigen al remolcar tres anotaciones con triple y cuadrangular, al tiempo que Omar Eliézer Alfonzo sumó un jonrón solitario a la causa local.

El lanzador Enderjer Sifontes se adjudicó la victoria en labor de relevo, Saúl García sufrió la derrota y Yorvin Pantoja consiguió el juego salvado.

Con este resultado, Caribes deja su récord en 13-3 en la cima de la clasificación de la temporada 2026-2027, mientras que Magallanes desmejoró su foja a 3-13 y es colista.

Puerto La Cruz / Redacción Web