Cunetas en mal estado convierten la entrada de la calle Transformadores de Tierra Adentro en zona de riesgo (+Fotos)

Las dos entradas de la calle Transformadores del sector Tierra Adentro de Puerto La Cruz se han convertido en un problema constante para vecinos, transeúntes y comerciantes. La profundidad de las cunetas, que almacenan aguas negras, y la ausencia de un desagüe adecuado provocan acumulación de agua, limo y basura, especialmente durante la temporada de lluvias.

Cuando llueve, el agua se desborda hacia la acera, deja sedimentos y acumula desechos, lo que dificulta el paso peatonal y vehicular en una zona comercial de alto tránsito.

Peligro para peatones y conductores

La situación representa un riesgo directo para quienes transitan por la zona. Ludy Serrano, habitante del sector, afirmó que el problema existe desde hace mucho tiempo.

“Aparte de que es un peligro es un desastre porque con el limo que crea cualquiera puede caerse. Esto tiene toda la vida”, comentó.

Beatriz Ramos, residente de la zona desde hace más de 15 años, coincidió en que la situación siempre ha estado presente y ha empeorado con el paso de los años. Explicó que la acumulación de agua y el deterioro del asfaltado limitan el tránsito vehicular, especialmente para carros bajos y motocicletas.

Debido a la profundidad y al nivel de agua de la cuneta, algunos vecinos deben salir con sus vehículos por otras calles para realizar sus actividades cotidianas.

Comerciantes afectados

El problema también golpea a los comercios ubicados en la calle Venezuela, entre ellos la tapicería La Moderna. Para mantener limpio el frente del negocio, sus trabajadores deben barrer constantemente el agua estancada, la tierra acumulada y la maleza que se forma.

Gregorio Velásquez, trabajador del establecimiento, aseguró que en lo que va de año no ha habido limpieza de las cunetas ni del monte que crece alrededor de ellas por parte de la gobernación.

“Cada vecino limpia su frente y cuando pueden pagan para que limpien la cuneta. Los barredores son pocos y barren lo que les conviene”, comentó.

Velásquez considera que una solución posible sería construir una zanja con alcantarillado cerrado, para evitar que las aguas se acumulen y se desborden.

Otras calles con la misma situación

El problema no se limita solo a la calle Transformadores. Beatriz Ramos indicó que en la calle San Francisco ocurre algo similar: con las lluvias, la zona queda inundada y cubierta de basura.

“Cuando llueve queda todo lleno de basura y agua estancada. Es importante que le metan la mano”, dijo.

Puerto La Cruz / Ismelvia Dugarte