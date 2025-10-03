Llegan a Venezuela 313 migrantes, entre ellos 10 niños, en un vuelo procedente de EE.UU.

Un grupo de 313 migrantes venezolanos llegó a su país este viernes en un vuelo procedente de Estados Unidos, en el que venían 10 niños, informó el Ministerio de Interior.

A través de Instagram, la cartera de Estado detalló que, de los 313 migrantes, 265 son hombres y 38 mujeres, quienes recibieron "apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar".

El grupo de migrantes llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el estado La Guaira (norte), en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales de la institución publicadas en Instagram.

Viaje previo

El pasado miércoles, regresaron al país 217 migrantes, entre ellos 209 hombres, cuatro mujeres y cuatro niñas, también provenientes de Estados Unidos en un vuelo de la misma aerolínea, de acuerdo al Ministerio de Interior.

En total, el Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 12.000 personas en 73 vuelos que forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.

El Ejecutivo venezolano defiende que estos vuelos de migrantes son parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que busca facilitar el retorno voluntario al país, además de recibir a los connacionales deportados por la nación norteamericana.

Caracas / EFE