Llegan a Venezuela 130 migrantes repatriados en un vuelo procedente de EE.UU.

Un total de 130 migrantes repatriados llegaron este lunes a Venezuela en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos, como parte del programa Vuelta a la Patria, que gestiona los retornos migratorios al país.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que en el vuelo viajaban 101 hombres, 21 mujeres, 4 adolescentes y 4 niños.

Según indicó la institución, en el vuelo se encontraba una adolescente repatriada sin representantes legales, por lo que su caso fue atendido por las autoridades.

Aterrizaje

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y se trata del vuelo número 118 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El viernes, la cartera de Estado informó la llegada de 133 venezolanos que retornaron a su país en un vuelo también procedente de Miami.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.

