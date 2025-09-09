Limpiaron drenajes en el sector Caño Salao de Barcelona

Vecinos del sector Caño Salao, en Barcelona, reportaron que una cuadrilla de la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar acudió la mañana de este martes a hacer mantenimiento a los drenajes de la comunidad que se encontraban tapados de maleza.

De acuerdo con el señor Ronald Pérez, la comisión se apersonó luego de que los habitantes denunciaran a través de este medio de comunicación que al menos cuatro viviendas resultaron anegadas tras las fuertes lluvias registradas este lunes.

Los residentes manifestaron su agradecimiento a las autoridades locales y le pidieron mantener este tipo de labores preventivas para evitar que repita la situación.

Barcelona / Carlos Morales