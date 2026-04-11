Liberaron a las personas detenidas durante protesta del 9 de abril en Caracas

Las autoridades liberaron durante la noche del 10 de abril a un grupo de cuatro personas que fueron detenidas durante la protesta de trabajadores y pensionados el pasado 9 de abril para exigir aumento salarial y que se llevó a cabo en la capital venezolana.

La información fue confirmada por el abogado de la UCV, especialista en derechos humanos y laborales, Eduardo Torres a través de su cuenta en X, en la que, además agradeció a familiares, a la Coalición Sindical, a estudiantes, a periodistas y a embajadas, por mantener el apoyo a la causa.

¿Quiénes son las cuatro personas detenidas durante la protesta del 9 de abril?

Ort Betancourt de 21 años de edad, estudiante de la Unexpo.

de 21 años de edad, estudiante de la Unexpo. César Gómez , dirigente vecinal de Catia la Mar, estado Vargas.

, dirigente vecinal de Catia la Mar, estado Vargas. Adrián Balza , trabajador informal.

, trabajador informal. Tony Zapata, profesor de una escuela en Carapita, Antímano, que sufre de epilepsia.

Sindicalistas consideraron que la marcha fue exitosa pese a la represión

Pese a que durante la protesta del 9 de abril se produjeron desvíos, empujones y represión por parte de los funcionarios policiales para evitar que los trabajadores llegaran al Palacio de Miraflores, líderes sindicales consideran que fue una jornada exitosa, debido a que los gremios, estudiantes, jubilados y otros sectores demostraron que «se perdió el miedo» y que están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario para exigir sueldos justos.

La marcha que partió desde Plaza Venezuela y que finalizó en la plaza El Venezolano, en el centro de la capital, reunió a 7.000 personas aproximadamente, de acuerdo con un balance que ofreció el vocero de la Coalición Sindical, José Patines, en entrevista con el equipo de El Pitazo.

La movilización tenía como destino el Palacio de Miraflores, pero piquetes de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desplegados por todas las calles del centro de Caracas, impidieron que la marcha avanzara. Dispersaron a los manifestantes con golpes, empujones, rociaron gas pimienta e incluso detuvieron al menos a cinco personas que participaban en la convocatoria.

Caracas / El Pitazo